ATALANTA DINAMO GASPERINI MURIEL / Vince l'Atalanta ma la serata di San Siro non è foriera soltanto di belle notizie per Gasperini: i bergamaschi sono in apprensione per l'infortunio accorso a Luis Muriel. Cadendo a terra il colombiano, autore del gol dell'1-0 realizzato su calcio di rigore, ha avuto una torsione anomala del ginocchio sinistro.

Inevitabile la sostituzione con Ilicic con l'exche si è accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio sulla parte dolorante.

LEGGI ANCHE ---> Atalanta, mistero sulle condizioni di Duvan Zapata: vola in Spagna

Atalanta, allarme Muriel e Zapata è un mistero

Non una bella notizia per l'Atalanta che deve già fare i conti con l'infortunio di Duvan Zapata che si sta prolungato oltre le attese: il suo rientro era previsto dopo la pausa per le Nazionali ma non è ancora avvenuto e potrebbe anche non venire così presto. Il colombiano, infatti, è volato in Spagna per sottoporsi ad una serie di terapie per recuperare in pieno e tornare a disposizione dell'allenatore. Almeno per la prossima gara difficilmente sarà in campo e si parla anche di un forfait fino alla fine dell'anno. Ed allora le condizioni di Muriel diventano fondamentali per non privare dell'Atalanta di entrambi i suoi due attaccanti principali.