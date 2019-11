SUSO MILAN INTERVISTA / È uno dei periodi più bui nella storia del Milan, che arranca nella seconda metà della classifica, appena 4 punti sopra il terzultimo posto. Lo è anche per i suoi giocatori più rappresentativi e più tecnici come Suso, mai come quest'anno bersaglio dei tifosi che hanno anche lanciato un hashtag per invitarlo ad andare via. Tante le voci di calciomercato sul suo futuro, anche se lo spagnolo non sembra avere intenzione di andare via: "Noi stiamo benissimo qui, mi piace la città e la gente, il cibo. L'Italia è un paese molto simile alla Spagna e noi siamo molto contenti qui".

L'esterno classe '92 ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni di 'Sky Sport', ripercorrendo le sue origini e i suoi sogni da bambino. Fino al Liverpool e il retroscena legato al Real Madrid: "Avevano già trovato l'accordo con la mia squadra, il Cadice. Ero ad un passo dall'andare, poi ho saputo che c'era anche il Liverpool.

Ingiocavano più giovani e pensavo fosse importante per la mia cultura anche imparare l'inglese, quindi ho scelto il Liverpool".

Calciomercato Milan, Suso: "Pioli come Gattuso. Mi piacerebbe tornare in Spagna"

Suso ha parlato del suo arrivo al Milan: "Lì c'era una situazione complicata, non giocavo e decisi di andare in prestito 6 mesi al Genoa, ho trovato compagni incredibili e un allenatore molto forte come Gasperini. Anche al mio rientro volevo andare via per giocare, in quel periodo è arrivato Montella che ha detto al mio agente 'Questo qua non va da nessuna parte'. Poi Gattuso, con lui ho cotruito un rapporto umano splendido, ancora oggi parlo con lui e quando ti dice una cosa ti arriva dentro. Pioli mi ha ricordato Gattuso, perché gli piace molto parlare.

Poi sulle critiche: "Devo fare molto meglio, è normale che ci sia responsabilità per i giocatori importanti. Non so quando, ma tornerò al mio livello. Giampaolo? Prima non vedevo una squadra, era strano e con Pioli può essere diverso". Futuro e nazionale di Suso: "Sono stato con la Spagna più forte, ma nella Liga ho giocato solo un anno e mi piacerebbe giocarci. Il mio sogno? Giocare la Champions League, non ho ancora fatto una partita".