SERIE A GIUDICE SPORTIVO OLSEN LAPADULA / Ora è ufficiale: stangate per Olsen e Lapadula dopo la doppia espulsione di ieri nel finale di Lecce-Cagliari. È la decisione del Giudice Sportivo, che ha sanzionato il portiere svedese e l'attaccante rispettivamente con quattro e due giornate di squalifica.

Serie A, Giudice Sportivo: altri cinque squalificati

Oltre a Olsen e Lapadula sono stati inoltre squalificati altri cinque giocatori, tutti per un turno.

Si tratta didel Cagliari edell'Udinese per espulsione diretta edella Spal,dell'Atalanta edella Roma per precedente diffida e ammonizione nell'ultimo match di campionato. Infine, nessuna squalifica ma solo una sanzione di 2000 euro ciascuno perdel Napoli edel Lecce, "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

