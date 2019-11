SERIE A LECCE CAGLIATI OLSEN LAPADULA / Stangata per Robin Olsen dopo Lecce-Cagliari. Espulso dopo una manata al viso di Lapadula durante il match di Serie A, il portiere dei sardi ieri si lasciò andare a un duro sfogo contro arbitri e tifosi abbandonando il rettangolo di gioco. Così, riporta 'Sky Sport', la decisione sulla sanzione da comminare a lui e a Lapadula, l'altro protagonista della rissa in campo, è stata già presa dagli organi deputati: clicca qui per restare aggiornato.

Lecce-Cagliari, rissa in campo: stangata per Olsen e Lapadula

Per il suo atteggiamento, Olsen avrebbe ricevuto quattro giornate di squalifica, mentre sarebbe più lieve la sanzione comminata all'attaccante leccese, fermato 'soltanto' per due turni dopo il rosso diretto dell'arbitro Mariani arrivato al minuto 86.

Prima della doppia espulsione ai due calciatori, inoltre, anche il difensoreè stato costretto a lasciare il campo per aver salvato con la mano un colpo di testa diretto in rete.

LEGGI ANCHE >>> Lecce-Cagliari, Sticchi Damiani furioso nel post partita: "Ci mandano in B!"

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO DI LECCE-CAGLIARI: Calderoni in extremis, follia Olsen

Lecce-Cagliari, rissa Olsen-Lapadula: la riscotruzione

Preentatosi dagli undici metri al minuto 84 dopo il calcio di rigore conquistato da La Mantia, Lapadula si è preso la sua rivincita personale su Olsen con un sinistro violento, soltanto intercettato dal roccioso portiere, che non ha quindi evitato l'1 a 2. Così, corso verso la porta per riprendere il pallone e portarlo a centrocampo, l'attaccante si è scontrato con l'avversario, che lo ha poi mandato a terra con una manata vicina al viso. Dopo alcuni minuti è poi arrivata la decisione dell'arbitro, che ha mandato entrambi negli spogliatoi. In pieno recupero, infine, forti dell'uomo in più, i padroni di casa hanno ottenuto il pareggio con un bellissimo sinistro di Calderoni.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO - Serie A, Lecce-Cagliari 2-2: gol e highlights