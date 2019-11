CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CHIESA / In panchina per tutta la gara con il Verona, poi le parole di Montella che se non fanno deflagrare il caso in tutta la sua pericolosità di sicuro accendono la miccia: tra Federico Chiesa e la Fiorentina le acqua non sono certo tranquille. "Federico non era in grado di giocare fisicamente, né mentalmente. Quando starà bene, se starà bene, giocherà" le parole dell'allenatore viola che aprono il 'giallo' intorno alle condizioni del calciatore che lunedì contro la Nazionale aveva giocato, e bene, contro l'Armenia, non palesando alcun problema fisico.

Problemi invece che avrebbero spinto Montella a tenere fuori Chiesa nella delicata trasferta del Bentegodi, soltanto l'ultimo esempio di quanto la stagione per il numero 14 viola sia tutt'altro che tranquilla. Tutto nasce da quest'estate quando, prima della cessione della società dai Della Valle a Commisso, la cessione di Chiesa sembrava essere cosa fatta con la Juventus come destinazione più probabile.

Il cambio di proprietà ha modificato le cose con il nuovo presidente che ha subito annunciato la conferma del calciatore almeno per un anno. Decisione che Chiesa non ha mai commentato pubblicamente, limitando sempre di più le sue dichiarazioni pubbliche, nascondendo un malumore che sta logorando anche il suo rapporto con i tifosi.

Così, se ipotizzare un addio a gennaio è fantamercato al momento, in estate la cessione di Chiesa diventerà uno dei temi centrali per la Fiorentina: la Juventus e l'Inter non pronte a darsi battaglia, ma c'è da tenere in conto anche del Paris Saint-Germain che ha messo gli occhi sul calciatore e delle sirene che arrivano anche da Spagna e Premier League.

