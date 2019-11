CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / Arturo Vidal non lascerà Barcellona a gennaio: come anticipato da Calciomercato.it, Valverde non vuole privarsi del centrocampista cileno e - riferisce 'Mundo Deportivo' - fatto presente al settore tecnico del club la volontà di non privarsi di lui a stagione in corso. L'ex Juventus è da tempo finito nel mirino dell'Inter con Antonio Conte, a caccia di rinforzi per un reparto carente dal punto di vista numerico e falcidiato anche dagli infortuni, che lo riabbraccerebbe volentieri in nerazzurro.

Calciomercato Inter, la scelta di Vidal: da Kulusevski a Rakitic, le alternative

Con Vidal ormai destinato a restare blaugrana almeno fino a giugno - in estate si potrebbe tornare a parlare di addio alla Spagna -, l'Inter ha altre alternative da andare a concretizzare per il centrocampo di Conte. Sempre al Barça c'è Rakitic, il cui valore è sceso intorno ai 30 milioni di euro: un investimento importante per un calciatore over 30, simile a quello che Marotta dovrebbe prevedere per Kulusevski, gioiello dell'Atalanta che in questa prima parte di stagione si è messo in mostra con il Parma.

Anche in questo caso, operazione non semplice per la volontà manifestata dal calciatore di completare la stagione in gialloblù prima di spiccare il volo e per la grande concorrenza presente, a partire dalla Juventus con Paraticiieri a per la sfida tra rossoblù e Parma in cui il 19enne è andato anche a segno.

Calciomercato Inter, Kucka a Matic: i nomi low cost

Da tenere in considerazione anche le piste a basso costo: il primo nome che viene in mente è quello di Matic in scadenza con il Manchester United ma ambito anche da Milan e Tottenham. Nome più recente è quello di Kucka, altro centrocampista del Parma che potrebbe rappresentare la soluzione di emergenza per rimpinguare numericamente il reparto di metà campo.

