Inter, ultime sull'infortunio di Barella: Conte in ansia. E ora è emergenza vera

INTER INFORTUNIO BARELLA ULTIME / Inter col fiato sospeso. La grande vittoria di Torino viene macchiata dall'infortunio di Nicolò Barella che mette in ansia il tecnico Antonio Conte e i tifosi nerazzurri in vista di un ciclo di partite fondamentale per la stagione tra Serie A e Champions League. "Mi auguro che non sia niente di grave e serio - ha detto il mister Conte nel post-partita -. Per noi è importante, mi auguro che gli esami non diano esiti disastrosi". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Serie A, Torino-Inter 0-3: gol e highlights

Inter, ultime sull'infortunio di Barella

La prima nota ufficiale diramata dall'Inter parla di una distorsione al ginocchio destro da valutare con esami più approfonditi.

"Ho sentito tac al ginocchio", avrebbe detto Barella al mister Conte uscendo dal campo. Oggi, scrive 'La Gazzetta Sportiva', il centrocampista si sottoporrà agli esami strumentali con la speranza che non siano stati interessati i legamenti nell'infortunio. In ogni caso, secondo 'Tuttosport' l'ex Cagliari dovrebbe saltare tutte le prossime sfide rientrando dopo la sosta natalizia.

Un durissimo colpo per l'Inter che deve fare i conti con un centrocampo ridotto ai minimi termini, dopo che pure l'attacco è stato dimezzato dagli stop di Sanchez e Politano. L'assenza più pesante resta quella di Stefano Sensi, fermo praticamente dalla sfida con la Juventus e ancora alle prese con alcuni problemi muscolari che lo stanno tormentando. A loro, si aggiungono anche Asamoah e Gagliardini, riducendo ai soli Vecino, Borja Valero e Brozovic, più il giovanissimo Agoumé, i centrocampisti disponibili per la trasferta decisiva in Champions League a casa dello Slavia Praga. La speranza è quella di recuperare almeno uno tra Asamoah e Gagliardini.