CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED POGBA/ L'asse fra Manchester, sponda United, e la Juventus di Fabio Paratici potrebbe essere infuocato nelle prossime sessioni di calciomercato. Nel mirino dei Red Devils ci sono infatti da tempo due giocatori della Vecchia Signora, ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Si tratta di Emre Can, arrivato a parametro zero dal Liverpool, e Mario Mandzukic, nel mirino anche del Qatar negli ultimi mesi. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A e la Premier League---> clicca qui!

Qualche decennio fa i Clash, nota band rock britannica, cantavano "London Calling".

In questo caso si potrebbe dire "Manchester Calling" perché Ole Gunnar, manager dello United, nella giornata di ieri ha lasciato intendere, senza troppi filtri, la volontà di prendere un centrocampista nella finestra invernale di mercato.

Calciomercato Juventus, Rabiot nome nuovo per lo United. Svolta per Pogba?

Il nome nuovo a centrocampo per il Manchester United potrebbe essere quello di Adrien Rabiot, mezz'ala francese arrivato anch'egli a parametro zero in bianconero dopo un periodo da separato in casa al PSG. Il giocatore transalpino però non ha assolutamente convinto finora, soprattutto dal punto di vista del ritmo delle sue giocate, apparse decisamente compassate. L'ipotesi di un addio potrebbe non essere da escludere e sarebbe un nome spendibile, magari anche in prestito, per il Manchester United. Non solo, la Juventus continua a tenere nel mirino Paul Pogba.

Fra gli infortuni ed un rapporto non eccellente con la tifoseria, il Polpo, che tanto bene aveva fatto con la maglia della Juventus, non è finora riuscito ad imprimere il suo marchio a fuoco sulla Premier League. Paratici, nel suo arco, potrebbe mettere sul piatto ben tre profili, i precedentementi citati Emre Can, Mario Mandzukic ed Adrien Rabiot, imbastendo un possibile '3x1' che infuocherebbe le prossime sessioni di mercato.

