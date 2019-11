CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG RONALDO / Rientrato dalla sosta dopo gli impegni con la nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo non sarà della partita domani contro l'Atalanta. L'annuncio è stato dato da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La situazione del fuoriclasse lusitano continua a tenere banco in casa Juventus. Dopo le polemiche seguite alla sostituzione contro il Milan, la nuova esclusione contro i bergamaschi mette ulteriore carne al fuoco. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Calciomercato Juventus, offertissima del Psg per Ronaldo

Per questo, secondo quanto riferisce 'Don Balon', il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad approfittare di questo momento di infelicità di Cristiano Ronaldo per sferrare un clamoroso attacco e portare il portoghese a Parigi. La proposta avrebbe del clamoroso: 100 milioni di euro alla Juventus e ben 45 offerti al portoghese. Lo sceicco Al-Khelaifi sogna di portare CR7 sotto la Tour Eiffel.

Il proprietario del club transalpino teme di perdere almeno un giocatore tra Mbappe e Neymar e vorrebbe portare dunque un nuovo campione nella propria rosa.

Calciomercato Juventus, lo United sogna il ritorno di Ronaldo

Il Psg, secondo 'Don Balon' dovrà però affrontare la concorrenza del Manchester United. Il club inglese sogna di riportare all'Old Trafford Cristiano Ronaldo. Il giocatore sarebbe felice di tornare nel club con cui ha vinto la sua prima Champions League, ma l'ipotesi non sembra essere particolarmente calda per via dei risultati sportivi che fino ad ora stanno ottenendo i 'Red Devils', tutt'altro che soddisfacenti. La pista Psg potrebbe quindi essere la più accreditata nel caso in cui Ronaldo dovesse salutare Torino, con un possibile affare clamoroso che potrebbe coinvolgere anche il Real Madrid.

