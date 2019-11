CALCIOMERCATO INTER ALLAN NAPOLI/ Il 'Corriere dello Sport' rilancia! Dopo aver accennato di un possibile scambio con conguaglio economico da parte dell'Inter per Allan, centrocampista brasiliano di proprietà del Napoli di Aurelio De Laurentiis, ora aggiunge ulteriori dettagli ad una settimana da un rovente black friday di calciomercato. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Allan, a causa di alcune vicende private e dopo i fatti dell'ammutinamento post Salisburgo in Champions League, potrebbe davvero lasciare il Napoli, ma la possibilità che lo faccia nella finestra invernale dei trasferimenti è decisamente remota rispetto ad un addio nella prossima estate.

L'Inter potrebbe mettere sul piatto uno di questi tre giocatori per tentare di convincere la società partenopea: Roberto, Matteoe Matias

Calciomercato Inter, non solo Allan nel mirino: gli obiettivi a centrocampo

L'Inter di Beppe Marotta continua a restare vigile sul mercato a caccia di qualche occasione per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte, tecnico della Beneamata. Il nome caldo è quello di Rodrigo De Paul, giocatore dalle spiccate caratteristiche offensive che, nelle ultime stagioni, ha agito sempre da esterno con la maglia dell'Udinese. Negli ultimi mesi si è parlato molto anche di Arturo Vidal, ma la volontà del Barcellona di cederlo a titolo definitivo e non in prestito ha frenato gli uomini mercato nerazzurri.

