CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANCHUK / Miranchuk-Juventus, arriva l'immediata smentita dell'agente del trequartista. Intervistato ai microfoni di 'championat.com', il procuratore del classe 1995 Vadim Spinov ha escluso categoricamente un accordo tra il club bianconero e la Lokomotiv Mosca: "La Lokomotiv non ha dato alcuna autorizzazione al giocatore a lasciare il club. Non sono a conoscenza dell'esistenza di un accordo tra le due società. Sono club europei seri che, se vorranno, apriranno una trattativa solo in via ufficiale".

Si raffredda dunque in casa bianconera la pista che porta al talentuoso trequartista russo. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.

