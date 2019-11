CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Nicolò Zaniolo rassicura i tifosi della Roma. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il gioiello giallorosso ha parlato così del suo futuro: "Se mi vedo a lungo nella Roma? Il rinnovo del contratto mi ha reso felicissimo, la società mi ha dato grandissima fiducia e ora devo dimostrare in campo. Sono felice qui e orgoglioso dei tifosi che sono sempre presenti in ogni circostanza. Sto benissimo a Roma". Il 20enne allontana così le voci di calciomercato, nonostante i continui accostamenti soprattutto alla Juventus e nelle ultime ore anche al Tottenham di Josè Mourinho.

Roma, dagli obiettivi stagionali alla Nazionale: parla Zaniolo

Il giovane talento giallorosso ha poi fissato gli obiettivi stagionali: "Migliorare giorno dopo giorno, noi vogliamo vincere tutte le partite per arrivare in Champions League.

Migliorare sempre e magari conquistare qualche trofeo, anche subito, non si sa mai. Europeo o Europa League? Mi piacerebbe vincere l'Europeo con l'Italia dopo aver vinto l'Europa League con la Roma".

Infine, sul momento della Nazionale: "Abbiamo tutto per dire la nostra all'Europeo: abbiamo qualità e siamo giovani, ma possiamo contare anche su giocatori esperti. Possiamo dire la nostra, fino in fondo. Mancini? Gli devo tanto per la fiducia che mi ha dato, mi ha chiamato quando ancora nessuno mi conosceva. Ora dovrò ripagarlo in campo, come penso che sto facendo".

