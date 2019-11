CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Dall'iniziale posizione di attesa il Milan si è mosso in maniera concreta facendo registrare i primi contatti approfonditi per il grande ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. È del pomeriggio di ieri la notizia dell'incontro andato in scena tra gli uomini mercato milanisti e l'agente Mino Raiola per parlare non solo, ma soprattutto dello svedese. Annunciato l'addio ai Los Angeles Galaxy, Ibra ha tante offerte sul tavolo: dal Napoli al Bologna dell'amico Mihajlovic, passando per la Spagna e non solo. La sua priorità però è il ritorno in Italia ed ora c'è anche il Milan che fa sul serio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, l'offerta per Ibrahimovic

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', dopo il via libera di Elliott che aveva accordato il colpo Ibra già un anno fa con Leonardo prima che poi il giocatore decidesse di restare in California, ci sarebbe stato anche un contatto telefonico diretto tra Zvone Boban e Ibrahimovic, nel quale lo svedese avrebbe promesso di decidere il suo futuro nel giro di un paio di settimane, comunque entro metà dicembre.

Il Milan si è fatto avanti con la sua proposta: contratto di sei mesi prolungabile di un'altra stagione e ingaggio totale di 6 milioni di euro. Accordo allettante, ma nella cifra risiederebbe anche uno dei nodi principali per Ibra che comunque è tentato.

Calciomercato Milan, Piatek e le altre operazioni

Il vertice con Raiola comunque è servito per approfondire anche altri discorsi. Da Jack Bonaventura, per il quale in totale serenità si è rimandato ai prossimi appuntamenti ogni discorso sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno, a Gigio Donnarumma che, finito nel mirino dell'Inter oltre che della Juventus, resta centrale nel progetto rossonero ma va blindato visto il contratto fino al 2021. Concludendo il discorso su Ibrahimovic: il suo arrivo servirebbe a trascinare e far crescere gli altri giovani in rosa, come il compagno di reparto Rafael Leao, ma potrebbe chiudere le porte a Piatek. Il polacco si è inceppato e con Ibra a tempo determinato, per la 'Rosea' prende quota l'addio (in prestito) a gennaio.

