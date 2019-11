CALCIOMERCATO MILAN XHAKA INTER ARSENAL / Dalla suggestione Ibrahimovic con l'intervento di Mino Raiola al futuro tutto da decifrare dei vari Kessie e Calhanoglu. Il calciomercato del Milan è in totale fermento e non smette di regalare possibili colpi, eventuali trattative e sorprese. A beneficiarne potrebbe essere Stefano Pioli che a gennaio spera di poter abbracciare qualche nuovo innesto. Tra questi potrebbe esserci lo svizzero Granit Xhaka, ormai in rotta definitiva con l'Arsenal e carta spendibile a buon mercato. Su di lui però non manca la concorrenza, con l'Inter pronta a dare filo da torcere. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Milan ed Inter, sfida per Xhaka

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport Deutschland', infatti, ​Inter e ​Milan sarebbero entrambe fortemente interessate al giocatore dei 'Gunners' che a gennaio con ogni probabilità lascerà la Londra biancorossa.

Si potrebbe quindi accendere un vero e proprio derby di mercato per Xhaka con i due club che punterebbero ad un prestito a gennaio con una successiva opzione di acquisto per la prossima estate. Sia al Milan che all'Inter farebbero comodo le prestazioni dello svizzero, mediano solido e di qualità, in grado con il suo esplosivo mancino di portare in dote anche qualche gol.

Calciomercato Milan e Inter, le altre piste estere per Xhaka

Eppure le due milanesi non sono le uniche squadre accostate a Xhaka che rappresenta occasione ghiotta per molti. Secondo 'Sky Sport Deutschland' rimangono comunque favorite le due italiane, quanto meno rispetto ad un eventuale ritorno al Borussia Moenchengladbach, club nel quale aveva fatto molto bene in Bundesliga. L'altra ipotesi riportata invece dal 'Mirror' è rappresentata dal Newcastle, qualora decidesse di restare in Premier con l'amico ed e compagno Fabian Schar.

