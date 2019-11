CALCIOMERCATO MILAN MENDES KESSIE NEVES / Giornata ricca per il Milan. I rossoneri, in trattativa co Mino Raiola per Zlatan Ibrahimovic, avrebbero incontrato oggi anche Jorge Mendes. A rivelarlo è Gazzetta.it: il meeting tra Boban e il noto agente portoghese sarebbe avvenuto in centro a Milano. I rossoneri si mostrano dunque attivissimi sul calciomercato, incontrando i due procuratori più potenti nello stesso giorno. Il Milan è chiamato a dare un segnale importante a gennaio per dare una svolta ad una stagione davvero nera fino a questo momento. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Le parti potrebbe aver parlato di Andre Silva. L'attaccante, che si è trasferito all'Eintracht Francoforte, nell'operazione che ha portato Rebic in rossonero, sta facendo bene in Germania e non è escluso che non ci rimanga.

Ma è possibile che con Jorge Mendes si sia parlato anche di altro

Calciomercato Milan, Ruben Neves torna di moda

In estate un profilo importante accostato ai rossoneri, che fa parte della 'scuderia' del procuratore portoghese, è stato Ruben Neves. Il centrocampista, che ha una valutazione di circa 40 milioni di euro è da tempo finito sul taccuino del club: il calciatore sta continuando a far bene con la maglia dei Wolves. Il club inglese è da tempo nell''orbita' Mendes e immaginare una trattativa che veda coinvolto l'importante calciatore portoghese e Kessie, che piace al club di Premier League, non è poi così impossibile.

Altro nome che potrebbe essere finito sul tavolo della discussione tra Mendes e Boban è quello Otamendi. Il centrale, accostato anche al club rossonero in estate, rappresenterebbe un profilo perfetto per un Milan giovane, che cerca esperienza. Il problema per l'argentino è soprattutto legato all'alto ingaggio ma un contratto lungo potrebbe aiutare. Ovviamente si tratta solamente di un'idea ma certamente in casa Milan qualcosa bolle in pentola.

