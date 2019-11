TOTTENHAM ALLEGRI TWITTER /Il Tottenham ha scelto José Mourinho per sostituire Pochettino. Martedì sera il club londinese ha dato il benservito al tecnico argentino, che dopo la finalissima di Champions League dello scorso anno è stato vittima finora di una stagione deludente - in Premier in particolare - alla guida degli 'Spurs'. Mourinho torna dalla porta principale dopo l'esonero di quasi un anno fa, quando sedeva sulla panchina del Manchester United.

Il Tottenham sceglie Mourinho: Allegri nel mirino dei social

In lizza per rimpiazzare Pochettino c'era anche Massimiliano Allegri, separatosi dopo cinque stagione lo scorso maggio dalla Juventus e ancora legato da un anno di contratto al club campione d'Italia. L'allenatore livornese dopo l'ufficialità di Mourinho al Tottenham è stato bersaglio dei tifosi sui social network, che sottolineano come al momento Allegri non sia nei desideri delle big d'Europa vista anche la 'mancata' chiamata del Bayern Monaco dopo il divorzio con Kovac. La volontà dell'ex mister Milan e Juve sarebbe quella di rientrare direttamente la prossima stagione e prendersi un intero anno sabbatico, senza rientrare a campionato in corso: gli utenti su Twitter, evidentemente, la pensano in maniera diversa…

