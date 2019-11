CALCIOMERCATO MOURINHO TOTTENHAM / José Mourinho è tornato! Lo 'Special One', quasi ad un anno di distanza dall'esonero dal ManchesterUnited, riparte dalla Premier League ed è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham che nelle scorse ore aveva improvvisamente comunicato l'esonero di Mauricio Pochettino. Gli 'Spurs' hanno annunciato tramite i propri canali ufficiali, dunque, l'ingaggio del manager portoghese. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

Calciomercato, Mourinho al Tottenham: il comunicato ufficiale

Proprio in questi minuti il Tottenham ha diramato tramite i propri canali la nota con cui si rende noto l'accordo siglato con José Mourinho che ha firmato fino al termine della stagione 2022/2023. Il commento del patron Daniel Levy: "Con José ci assicuriamo uno dei migliori allenatori al mondo. Ha grande esperienza, più ispirare le squadre ed è un grande tattico. Ha vinto in ogni club in cui è andato. Crediamo che possa riportare energia e speranza nello spogliatorio".

Quindi le prime parole di Mourinho: "Sono entusiasta di entrare a far parte di questo club con una così grande cultura e dei tifosi così appassionati. La qualità della squadra e del club mi eccitano.

Lavorare con questi calciatori è ciò che mi ha attratto".

Tottenham, Mourinho batte Allegri dopo l'esonero di Pochettino

A Mourinho, quindi, spetterà il compito di rialzare un Tottenham in piena crisi d'identità dopo la finale persa nell'ultima edizione della Champions League. Al di là del secondo posto nel girone di Champions con la qualificazione agli ottavi quasi archiviata, gli 'Spurs' navigano infatti pericolosamente al 14esimo posto in classifica in Premier League dove non vincono dal 28 settembre. Questo ha portato la dirigenza londinese a cambiare guida tecnica annunciando a sorpresa l'esonero di Mauricio Pochettino nella serata di ieri: "I risultati sono stati estremamenti deludenti e sta a noi prendere decisioni difficili, questa a maggior ragione dopo i momenti memorabili che abbiamo passato con Mauricio e il suo staff, ma lo facciamo nell'interesse del club" il commento del patron Levy. Nel casting per il dopo Pochettino, tra gli altri nomi, è finito anche quello di Massimiliano Allegri che però dopo l'addio alla Juventus ha deciso di confermare la decisione di prendersi un anno sabbatico.

