Esonero Foti e Gregucci, la Sampdoria pronta a cambiare

Il ko contro il Frosinone rischia di pesare molto in casa Sampdoria con la società blucerchiata che, con ogni probabilità, sarà chiamata a cambiare qualcosa per cercare di rialzare la testa e non rischiare di lottare per non retrocedere fino all’ultima giornata.
Secondo quanto affermato da Sportmediaset, la società ligure starebbe pensando all’esonero della coppia formata da Foti e Gregucci.
Una decisione che appare inevitabile in casa blucerchiata con il club che non vuole rischiare di arrivare, come lo scorso anno, ad un passo dalla retrocessione in Serie C, salvata lo scorso anno solamente dal fallimento del Brescia che ha concesso alla Sampdoria di restare in Serie B.
Partita con ben altre aspettative in questo campionato, la squadra ligure sta vivendo un altro campionato estremamente difficile con la squadra che condivide con il Mantova il quintultimo posto che rappresenta quello destinato ai playout.