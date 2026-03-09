Crespo dopo Filipe Luis, un altro esonero folle in Brasile

È di poco fa l’assurdo comunicato del Tricolor. Tifosi e giocatori sotto choc

Un altro esonero assurdo in Brasile. Dopo Filipe Luis, mandato via dal Flamengo dopo una vittoria schiacciante, poco fa è arrivato l’esonero di Hernan Crespo da parte del San Paolo.

Una roba da non credere, coi motivi della decisione ancora poco o per nulla chiari. L’allontanamento del tecnico argentino è scandaloso, grida vendetta e ha scioccato i tifosi.

Crespo era stato il faro in un momento drammatico, senza dubbio il più difficile della storia del Tricolor.

Era acclamato da tutti e, soprattutto, primo in campionato (Brasileirão) con 10 punti, gli stessi del Palmeiras. Inoltre aveva raggiunto le semifinali del Paulistão e realizzato uno dei migliori inizi di stagione degli ultimi anni.

São Paulo comunica saída de Hernán Crespo O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de… pic.twitter.com/LJtF2bFN5M — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026

Anche il rapporto coi giocatori era idilliaco, di totale armonia. Pure loro, come i tifosi, sono rimasti spiazzati dall’esonero di Crespo. In questi mesi tanti di loro sono andati a festeggiare i gol con il proprio (ormai ex) allenatore

Di recente il River Plate si era interessato a lui per il post Gallardo, ma la sua concentrazione e quella del suo staff era comunque rimasta del tutto rivolta al San Paolo.

In questi mesi Crespo ha lavorato con estrema professionalità, senza mai alzare la voce nonostante le enormi difficoltà del club nell’ingaggiare giocatori in linea con il profilo concordato con lui dal suo ritorno al San Paolo. Ma si sa, la riconoscenza non è di questo mondo, tantomeno del mondo del calcio.