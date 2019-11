CALCIOMERCATO NAPOLI POST ANCELOTTI / Nella prossima stagione, se non prima nel caso di nuovi tracolli, il Napoli avrà un nuovo allenatore. Lo pensano un po' tutti, lo sostiene con certezza il presidente della Federcalcio albanese: "Da quanto so De Laurentiis sta già cercando un nuovo tecnico", le parole di Armat Duka al 'Corriere dello Sport'. Non è chiaro se sarà Ancelotti ad andarsene oppure il numero uno azzurro ad esonerarlo, ma la sostanza sarebbe la stessa in entrambi i casi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, post Ancelotti: Allegri è il 'sogno' di De Laurentiis, ma... Ecco gli altri candidati italiani!

Ma chi potrebbe essere la nuova 'guida' del Napoli? Ad oggi si potrebbe dare in vantaggio, o comunque più plausibile la pista italiana. Il 'sogno' di De Laurentiis dovrebbe essere Massimiliano Allegri, ma anche in un ottica di parziale ridimensionamento, è difficile pensare che l'ex tecnico della Juventus - ambito e che ambisce a top club - possa dire sì all'approdo sulla panchina dei partenopei.

Arrivabili invece i vari(altro pallino del patron), Luciano Spalletti (legato ancora all'Inter fino al 2021) , Rolandodel Cagliari, Simonedella Lazio e Robertodel Sassuolo.

Calciomercato Napoli, da ten Hag a Martinez: le piste straniere per il dopo Ancelotti

Siccome De Laurentiis è uno che spesso sorprende, non si può escludere che il prossimo tecnio del Napoli possa essere uno straniero. Proprio di recente è balzato fuori il nome di ten Hag dell'Ajax, che però è nel mirino del Bayern Monaco per la prossima stagione. Altri profili che potrebbero piacere al nunero uno del Napoli sono quelli di Unai Emery in difficoltà all'Arsenal e il 38enne spagnolo Diego Martinezche sta facendo grandi cose al Granada.

