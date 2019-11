JUVENTUS RONALDO / Cristiano Ronaldo è stato il grande protagonista del Portogallo nelle ultime due gare delle Qualificazioni ad Euro 2020. Quattro gol tra Lituania e Lussemburgo, che hanno consegnato il pass ai campioni in carica per la rassegna itinerante del prossimo anno. Un Ronaldo rigenerato dopo le ultime prove negative alla Juventus e che vuole riprendersi la scena anche in bianconero ad iniziare dalle sfide con Atalanta in campionato e Atletico Madrid in Champions League.

Juventus, Ronaldo chiude le polemiche: cerca il riscatto

Nessun provvedimento dalla Juventus per l'ex Real Madrid, che si è lasciato alle spalle le polemiche dopo la sostituzione e lo sfogo contro il Milan, quando aveva lasciato velocemente l''Allianz Stadium' senza aspettare il rientro dei compagni di squadra. "Ho cercato di aiutare la Juve. Essere sostituito non piace a nessuno, ma lo capisco perché non stavo bene. Non sono al 100% ma cerco sempre di giocare. E' nata una polemica che non avrebbe dovuto esistere.

Il club sapeva che avevo dei problemi: la cosa più importante è che abbiamo vinto, che la Juve è prima e che starò bene al più presto", le ultime dichiarazioni di CR7 dal ritiro portoghese, dove si era soffermato anche sulle sue condizioni fisiche non ottimali al momento.

Juventus, Ronaldo: confronto con Sarri e cena con la squadra

Ronaldo ha ricevuto la telefonata del vice-presidente Pavel Nedved nei giorni corsi e nella giornata di oggi tornerà ad allenarsi insieme al gruppo alla Continassa in vista dell'anticipo di sabato pomeriggio in casa dell'Atalanta. Il portoghese dovrebbe avere subito un confronto con Maurizio Sarri per chiarire definitivamente la questione e, come riporta 'Tuttosport', tra domani e giovedì potrebbe invitare tutta la squadra a cena. Serata, però, che potrebbe essere rinviata alla prossima settimana visto il rientro alla spicciolata degli altri nazionali.

