CALCIOMERCATO KEAN TONALI HAALAND SERIE A SANCHO JUVE INTER /Investire sui giovani prospetti per poi avere a disposizione talenti futuribili costruiti e valorizzati in casa. Una strada che stanno cercando di intraprendere tanti club e le big italiane provano a non essere da meno. Molti club europei hanno basato la propria filosofia sui giovani e sono riusciti a valorizzare grandi talenti. Qualcuno oggi già affermato e dal costo proibitivo, come Jadon Sancho, mentre in altri casi ragazzi pronti ad esplodere e con il vantaggio di un costo del cartellino decisamente più abbordabile. Dai sogni Haaland e Sancho in casa Juventus al derby d'Italia con l'Inter per Tonali e Kulusevski, fino al possibile ritorno di Moise Kean e all'interesse per i talenti olandesi Malen e Boadu: tutti i giovani talenti nel mirino delle big di Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, da Tonali a Sancho: gli occhi sui giovani

La sfida con l'Inter scalda e anima il calciomercato. Sandro Tonali e Dejan Kulusevski sono solo alcuni dei nomi che la Juventus e il club nerazzurro si stanno contentendo. Entrambi i club stanno sondando il terreno a caccia del giusto affare. La caccia ai nuovi talenti della Serie A è aperta: bianconeri e nerazzurri sono pronti a sfidarsi per riuscire ad acquistare sia il giovane centrocampista del Brescia che lo svedese cresciuto nell'Atalanta. Sul ragazzo di origini macedoni c'è però il forte interesse anche dalle big estere che potrebbero arrivare ad offrire anche 40 milioni di euro. Ma in Serie A, alla Juventus in particolare, piace anche Kumbulla del Verona: l'agente ha chiuso le porte ad una sua partenza a gennaio, ma non è detto che in estate l'affare non si possa concretizzare. Mentre per Castrovilli della Fiorentina è sfida a tre con anche il Milan protagonista.

Il club bianconero però monitora con attenzione anche la situazione estera: i sogni, in questo senso, sono Sancho e Haaland. Le big d'Europa si sono messe in fila per poter riuscire ad acquistare i due talenti.

Ilstarebbe pensando addirittura al doppio colpo già in questo gennaio, ma difficilmente ilsi priverà del talento inglese a stagione in corso, specie se dovesse essere ancora in corsa in Europa e in Bundesliga. Sul talento norvegese che piace anche al Napoli è concreto l'interesse bianconero, che ha inviato scout per seguire lui e Szoboszlai . Altro nome per il reparto offensivo juventino è quello di Donyelldel, il cui nome è stato accostato anche a Milan ed

Calciomercato, da Kean a Boadu: colpi in attacco

Malen non è l'unico giovane talento olandese sul taccuino della Juventus. Il club bianconero sogna di strappare a zero proprio allo United il promettente Tahith Chong, mentre anche il Milan guarda in Olanda, in particolare in casa Az Alkmaar. Il nome sul taccuino è quello di Myron Boadu, ala classe 2001. Anche Roma e Juventus vogliono iscriversi alla corsa al talentuoso 18enne, ma Boadu non è l'unico giovane dell'Az nel mirino rossonero: occhi anche su De Wit, Idrissi e Koopmeiners. Maldini per l'attacco valuta anche Gaich del San Lorenzo, mentre a centrocampo piace Camavinga, 2002 del Rennes. E a proposito di attaccanti, la Roma sogna di riportare in Italia Moise Kean, anche lui nel mirino rossonero, che all'Everton sembra non riuscire a ritagliarsi il giusto spazio. Il Napoli invece guarda a centrocampo e ad un altro talento norvegese. Oltre a Haaland piace Berge: la sfida al Liverpool, anche lui interessato, è apertissima.

