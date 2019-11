ITALIA ARMENIA MANCINI / "E' stata una bella serata, nove gol non si fanno mai per caso...".

Robertofatica a contenere l'entusiasmo dopo il 9-1 rifilato all'Armenia che chiude un 2019 super per lui e la sua Italia , che stasera a Palermo hanno conquistato un altro record con l'undicesima vittoria consecutiva nelle qualificazioni a Euro2020: "L'abbiamo subito presa bene, i ragazzi hanno messo tutto quello che potevano mettere - ha aggiunto il CT azzurro ai microfoni della 'Rai' - Queste partite internazionali danno forza e consapevolezza ai nostri tanti giovani, ora godiamoci questo record. Abbiamo sei mesi per pensare all', la difficoltà starà nel lasciare fuori dai 23 chi magari se lo meriterebbe".