CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO HAALAND MANCHESTER UNITED / La Juventus è tra le squadre più attente ai nuovi campioni. L'acquisto la scorsa estate di deLigt, strappato ad una folta concorrenza, ne è la testimonianza. Ora le attenzioni di quasi tutta Europa è puntata su altri due profili: stiamo parlando di Jadon Sancho ed Erling Braut Haaland.

Entrambi i calciatori sono classe 2000 e sono pronti al salto di qualità in una grandissima squadra: per strapparli rispettivamente a BorussiaDortmund e Salisburgo ci vogliono già cifre importanti. Più di 100 milioni per l'esterno una 70ina per il centravanti norvegese che in Champions League sta battendo tutti i record.

Come raccontato, la Juventus è alla ricerca del nuovo Cristiano Ronaldo.

Sul taccuino dici sono anche i due profili sopracitati ma portarli in Italia non sarà per nulla facile. In Inghilterra, infatti, ilè intenzionato a fare sul serio per mettere a segno il doppio colpo. I problemi della rosa, dopo gli addii di Sanchez e, stando a quanto riportato da 'Goal', avrebbero convinto i Red Devils ad affondare fin da subito su entrambi i calciatori. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Una mossa inattesa che potrebbe sbaragliare la concorrenza e spiazzare le avversarie (non solo Juventus ma anche City, Psg e Bayern) che avrebbero aspettato il calciomercato estivo. Riuscendo a piazzare il doppio colpo, inoltre,non sarebbe certamente una priorità per il Manchester United, creando un ulteriore problema alla Juventus.

