JUVENTUS REAL POGBA ISCO BALE / Resta caldo il nome di Paul Pogba per la sessione invernale del mercato. Il centrocampista francese, da settembre ai box per infortunio, ha manifestato a più riprese la volontà di cambiare maglia e lasciare il Manchester United. Tentativo fallito lo scorso giugno, ma che potrebbe concretizzarsi già alla riapertura della campagna trasferimenti di gennaio. La Juventus continua a seguire con molta attenzione la vicenda Pogba, con Fabio Paratici al lavoro per trovare la formula più congeniale per accontentare le richieste dei 'Red Devils'.

Il sodalizio inglese ha fissato ad almeno 150 milioni di euro il prezzo del campione del mondo classe '93, con la 'Vecchia Signora' che valuta l'inserimento nella trattativa di alcune contropartite tecniche ad iniziare da Mario Mandzukic. Alcuni profili graditi allo United possono essere anche Emre Can, Rugani e Matuidi. La concorrenza però non manca per la Juve e corrisponde al nome di Zinedine Zidane.

Pogba è l'obiettivo massimo del tecnico transalpino per il suo nuovo ciclo ale spinge per averlo a sua disposizione già ad inizio 2020.

Come i bianconeri, anche il Real può giocarsi alcune carte invitanti per ottenere il via libera da parte del Manchester United. Garet Bale è sicuramente un giocatore stimato da Solskjaer e dalla dirigenza di 'Old Trafford', con il gallese a più riprese accostato alla società di Manchester e su cui resta comunque aperta l'ipotesi di un trasferimento in Cina. Ma non solo Bale: Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto anche Isco, fuori dai progetti di Zidane e con i madrileni disposti a cederlo a gennaio. Il fantasista - sui cui non è un mistero l'interesse della stessa Juventus - è attratto da un'esperienza in Premier League ed è a caccia di minutaggio in vista dei prossimi Europei.

