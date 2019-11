CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Il prezzo di Piatek? Sessanta-settanta milioni: non è la valutazione che ne fa il Milan, ma quella a cui ambisce l'attaccante polacco che ha parlato ai microfoni di 'TVP SPORT' del suo approdo in rossonero e del futuro. Il calciatore, artefice di una deludente prima parte di stagione, racconta il suo arrivo a Milano e degli obiettivi per il futuro: "E' successo tutto così in fretta che non mi sono neanche chiesto quanto fosse costoso il trasferimento, ero concentrato sul lavoro. Il calcio significa stabilire sempre nuovi obiettivi: ora il mio valore è di 38 milioni, voglio fare di tutto per valerne 60-70 milioni la prossima volta che cambio club. Bisogna essere ambizioni e mi impegnerò per questo.

Sono solo all'inizio della mia carriera ed è la mia seconda stagione in Serie A, uno dei cinque campionati più importanti".

Frasi che non chiudono affatto ad una sua cessione che potrebbe arrivare anche prima del previsto: in caso di scambio o di occasione per sostituirlo, Piatek potrebbe andare via già a stagione in corso. Si è parlato così di un possibile scambio con Belotti e il polacco a Torino, di un ritorno al Genoa ma anche di una possibilità in Premier League: l'attaccante rossonero potrebbe vestire la maglia dell'Everton, magari con Kean - a lungo accostato al Milan in estate - a fare il percorso inverso. Affare possibile, magari non al prezzo fissato dallo stesso Piatek.

