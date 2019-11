CALCIOMERCATO FIORENTINA INTER AGENTE DALBERT / Dalbert è già pazzo di Firenze. Parola di Emerson Figueiredo, agente del terzino brasiliano, che ai microfoni de 'La Nazione' ha fatto un primo bilancio della nuova avventura del suo assistito: "Non mi stupiscono affatto le sue prestazioni. La titolarità con la Fiorentina è un premio per il duro lavoro svolto negli ultimi anni.

Sta andando molto bene e si è subito adattato al nuovo club, mi ha detto che è pazzo per questa città meravigliosa come Firenze".

Annuncio, infine, sul futuro del giocatore ancora di proprietà dell'Inter: "Alla Fiorentina ha la totale fiducia dell'allenatore e della dirigenza, mentre all'Inter non ha avuto la possibilità di giocare con questa continuità. Sta ripagando tutti qui. Sono in costante contatto con la dirigenza viola per il suo futuro, ma ciò che conta ora è che continui così".

