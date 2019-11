Calciomercato Juventus, annuncio di Cuadrado su Pogba: "Che gioia!"

CALCIOMERCATO JUVENTUS CUADRADO POGBA / Juan Cuadrado ritrova Paul Pogba. Nelle scorse ore, l'esterno della Juventus ha postato su Instagram un'immagine che lo ritrae sorridente vicino a suo ex compagno di squadra. Così, quando si prospettano nuovi contatti tra Juventus e Manchester United, il suo messaggio non poteva non suscitare molteplici reazioni sui social, dove è impossibile quantificare il gran numero di tifosi che gli hanno 'chiesto' di riportare il suo amico a Torino: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, Cuadrado ritrova Pogba: "Che gioia"

Conciso il messaggio di Cuadrado sulla fotografia postata sui social: "Che gioia tornare a vederti". Pogba, che alla Juventus ha condiviso tante gioie con l'esperto calciatore, si è mostrato con un gran sorriso mentre indossava una maglia probabilmente regalatagli proprio da Cuadrado. La speranza di molti tifosi, come si evince dai commenti, è che i due possano tornare ad abbracciarsi a Torino con addosso la maglia bianconera.

