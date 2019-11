JUVENTUS SARRI RONALDO / Parla Ronaldo e commenta le polemiche dopo la sostituzione in Juventus-Milan e la sua reazione contro Sarri. Il portoghese, dopo la vittoria della sua Nazionale contro il Lussemburgo ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'O Jogo': "Nelle ultime tre settimane non ho giocato al meglio. Le polemiche le avete create voi giornalisti.

Io ho cercato di aiutare la Juve. Essere sostituito non piace a nessuno, ma lo capisco perché non stavo bene. Mi sono sacrificato per la squadra, la stessa cosa ho fatto con la Nazionale. Grazie a Dio nella mia carriera non sono mai stato infortunato, ma tutto può succedere. Non sono al 100% ma cerco sempre di giocare. Tornerò al top il prima possibile".

