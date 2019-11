CALCIOMERCATO INTER ICARDI SANCHEZ NAINGGOLAN/ Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', oltre a parlare del futuro di Dejan Kulusevski, giocatore nel mirino dell'Inter e della Juventus, è stato trattato anche l'argomento legato ai prestiti in casa nerazzurra, sia quelli in entrata che in uscita, da Mauro Icardi ad Alexis Sanchez.

Fra quelli arrivati nell'ultima sessione di calciomercato, dovranno essere fatte attente valutazioni sul futuro di Cristiano Biraghi, proveniente dalla Fiorentina, ed Alexis Sanchez, attaccante cileno di proprietà del Manchester United.

Scontato invece il riscatto di Nicolò, approdato in nerazzurro in prestito con obbligo, così come quello di Stefano, che ha già impressionato con la maglia della Beneamata.

Calciomercato Inter, da Icardi a Nainggolan: chi rientrerà alla base?

Fra quelli che hanno lasciato Milano, spiccano di certo i nomi di Mauro Icardi, Radja Nainggolan ed Ivan Perisic. Il primo e l'ultimo sembrerebbero praticamente sicuri di essere riscattati, mentre sul secondo verranno fatti nuovi discorsi al termine della stagione, vista l'assenza di un'opzione nell'attuale formula. Nei radar anche le prestazioni di Radu, Pinamonti e Salcedo. Il portiere dovrebbe rientrare a Milano nella prossima estate, mentre sul classe '99 l'Inter ha un'opzione da poter esercitare. Sorprendono anche i minuti in campo dell'ex Genoa, già nei meccanismi del Verona di Ivan Juric. Infine, restano dubbi sul possibile riscatto di Dalbert, arrivato alla Fiorentina nell'operazione Biraghi.

