CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ SVOLTA BARCELLONA / Si infiamma sempre più l'asse Barcellona-Inter. Le due squadre sono pronte ad entrare in affari nelle prossime due sessioni di calciomercato. Sono tanti, infatti, i profili che alimentano i rumors nell'ultimo periodo. Le parole di Erik Abidal su Rakitic non lasciano molti dubbi: il centrocampista croato è pronto a fare le valigie per una nuova avventura, che potrebbe essere in Italia. Il Barcellona non pensa infatti di rinforzare una diretta concorrente in Liga come l'Atletico Madrid, che ha messo gli occhi sul giocatore. L'Inter però dovrà guardarsi da Milan e Juventus che non mollano la presa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

E' noto anche l'interesse da parte del Barcellona per LautaroMartinez. E' stato ancora una volta il segretario tecnico dei blaugrana ad uscire allo scoperto: " Lautaro - si legge su 'MundoDeportivo' - è un giocatore completo, penso che stia rendendo ad un ottimo livello. È un giocatore che conosciamo, ci sono altri giocatori che hanno anche molta qualità. Conosco il Barça, so com'è l'adattamento, ma non faccio molta attenzione al giocatore che gioca ogni fine settimana, guardo altro.

Suarez? Sono trasparente con i giocatori, Luis sa che cerchiamo un giocatore offensivo e lui lo ha accettato perché vuole il meglio per la squadra."

Ma i nerazzurri al momento non hanno alcuna intenzione di privarsi del bomber argentino esploso in questa prima parte di stagione. Come affermato dall'agente ai microfoni di Calciomercato.it, l'Inter è intenzionata a blindare Lautaro Martinez con un nuovo contratto. Le parti si rivedranno prima di Natale. Difficile dunque che il calciatore lasci Milano a meno che non sia lo stesso Lautaro a chiedere la cessione ma servirebbero comunque circa 100 milioni di euro.

Come detto sono diversi i nomi sul tavolo delle trattative tra Inter e Barcellona. Ieri è arrivata l'ennesima conferma dalla Spagna dell'interessa da parte dei blaugrana per Milan Skriniar. I nerazzurri in passato hanno rifiutato 60 milioni di euro: la cifra per liberare il centrale è dunque molto più alta ma il Barcellona non è l'unica squadra sulle sue traccia. L'ex Sampdoria, infatti, piace anche al Real Madrid. Altro nome caldo è certamente quello di ArturoVidal con Antonio Conte che farebbe carte false per poterlo allenare ancora una volta. Tanti intrecci ma al momento ancora nulla di concreto: Barcellona e Inter, però, sono pronte ad infiammare le prossime sessioni di calciomercato.

