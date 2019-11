CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / L'unico gol su azione è anche la sua ultima rete ed è datata 20 ottobre: un mese di digiuno per Piatek che dopo l'anno magico del suo arrivo in Italia, sta avendo più di una difficoltà a ripetersi. Questa sera però, l'attaccante del Milan è andato in gol durante Israele-Polonia: il raddoppio polacco porta la sua firma, consegna il successo alla sua Nazionale (2-1 il punteggio finale) e apre prospettive diverse per il futuro.

Già perché dopo le tre segnature finora realizzate, di cui due su rigore, e prestazioni sempre al di sotto della sufficienza, persi è iniziato anche a parlare di un addio a gennaio.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, clamoroso: il Genoa ripensa a Piatek

Calciomercato Milan, PIatek via a gennaio: le ipotesi

Una eventuale cessione che potrebbe far spazio a Zlatan Ibrahimovic, bomber di esperienza e personalità, proprio quello che servirebbe alla squadra rossonera per rompere il momento di crisi. Così Piatek potrebbe essere costretto a fare le valigie con il Genoa che sarebbe pronto a riabbracciarlo, ancora di più ora che si è infortunato anche Kouame. Ma non solo rossoblù perché il futuro di Piatek potrebbe riguardare anche il Torino e uno scambio con Belotti, tornato a mostrare con frequenza la cresta del gallo. Intanto però l'attuale numero 9 milanista ha ritrovato il gol e vuole ripetersi anche in rossonero: per rompere la maledizione del numero 9 e conquistarsi la conferma.

LEGGI ANCHE---> Calciomercato Milan, Piatek bocciato: il nuovo bomber in Serie A!

POTREBBERO INTERESSARTI:

Milan, da Suso a Romagnoli: le quattro facce della crisi

Calciomercato Milan, affare Ibrahimovic: che cifre per lo svedese!