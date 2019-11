CALCIOMERCATO LECCE LA MANTIA / Domenica scorsa all’Olimpico, contro la Lazio, Andrea La Mantia ha segnato il suo primo gol in Serie A. Una soddisfazione che non basta, però, a fargli cambiare giudizio sul suo percorso finora al Lecce in massima serie.

La Mantia nella scorsa stagione è stato protagonista assoluto della promozione con 17 gol e 8 assist, ma quest'anno sta trovando poco spazio: ha totalizzato solo 253 minuti tra campionato e. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , La Mantia si sta guardando intorno in vista del mercato di gennaio. Il suo agente, Fabrizioha avuto dei colloqui connonché registrato l'interesse per l'attaccante di tante realtà di Serie B.