CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN BARCELLONA TODIBO / La rinuncia alla Serie A per la chiamata del Barcellona. Ora però lo spazio è minimo e Jean-Clair Todibo non sembra rientrare nei piani del tecnico dei catalani Valverde: da qui la possibile riapertura all'ipotesi italiana, con un trasferimento solo sfiorato in passato e che si potrebbe concretizzare in un futuro quantomai prossimo. Già nel gennaio scorso il difensore francese, che aveva stupito tutti a Tolosa, aveva saputo attirare su di sé l'interesse soprattutto di Napoli e Juventus. Il ragazzo però ha rivelato l'apprezzamento dei bianconeri, ma ha sottolineato di aver preferito la Catalogna. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato, occasione Todibo per Juventus e Milan

Una volta arrivato a Barcellona per Todibo non è stato però facile imporsi. Pochi i minuti concessi e l'ipotesi di lasciare subito il club catalano per andare a giocare di più. Nonostante l'interesse estivo soprattutto da parte di Juventus e Milan, il difensore transalpino non ha però cambiato casacca. L'addio alla Spagna potrebbe essere soltanto rimandato, visto che il 'Mundo Deportivo' sottolinea come il giocatore non rientri nei piani di Valverde.

Il tecnico blaugrana piuttosto che puntare su di lui, preferirebbe dare spazio e minuti al giovane difensore centrale uruguayano, perno della squadra B e che già ha esordito in Liga.

Calciomercato Juventus e Milan, affondo per Todibo?

Con la salita di Araujo nelle gerarchie di Valverde, Todibo sembra sempre più destinato a lasciare il Barcellona a gennaio. Ecco dunque che per Milan e Juventus potrebbe presentarsi la giusta occasione. Difficilmente il Barcellona chiederà una cifra elevata visto anche lo scarso minutaggio del giocatore transalpino, ma non è neppure da escludere l'ipotesi che il ragazzo possa partire in prestito, magari con diritto di riscatto. La Juventus lo segue da tanto tempo e, se dovesse partire uno tra Rugani e Demiral, visto il grande interesse da Oltremanica per il turco, potrebbe decidere di puntare su di lui come nuovo centrale difensivo da far crescere alle spalle di Bonucci. Il Milan, con Duarte e Musacchio che non stanno convincendo a pieno e con un Caldara ancora da recuperare, sta sondando il terreno per un centrale difensivo. In cima alla lista ci sarebbe proprio Demiral, ma se le richieste bianconere dovessero essere alte, non è detto che il club possa decidere di virare sull'occasione Todibo.

