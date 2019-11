BAYERN MONACO UFFICIALE FLICK / Il Bayern Monaco ha deciso: come anticipato da Calciomercato.it, Hansi Flick resterà in panchina "almeno fino alla sosta invernale".

L'annuncio arriva direttamente da Karl-Heinz Rummenigge questa sera: "Sabato scorso, Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic ed io abbiamo annunciato pubblicamente che Hansi Flick è il nostro allenatore fino a nuovo avviso”.

Bayern Monaco, le dichiarazioni di Rummenigge su Flick

"Poichè non vogliamo rispondere alla stessa domanda prima di ogni partita, vi annuncio che "fino a nuovo avviso" significa almeno fino a Natale, e potenzialmente anche oltre". Rummenigge ha poi aggiunto: "Flick ha un impressionante concetto di allenamento e di tattica e un'ottima gestione del gruppo, ci piace il suo modo di fare. Lo dico con convinzione assoluta: ci fidiamo di lui". Finora, con Flick in panchina, i bavaresi hanno battuto l'Olympiakos in Champions (2-0 valso la qualificazione agli ottavi), e il Borussia Dortmund in Bundesliga (con un impressionante 4-0).

