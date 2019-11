CALCIOMERCATO ROMA KEAN MILAN / Un errore: così Jean Kean, padre dell'attaccante ex Juventus, definisce la scelta di mandare il figlio in Premier League. I primi mesi all'Everton per il 19enne sono stati un vero incubo: poche apparizioni in campo, tante polemiche, esclusioni pesanti e un ambientamento che stenta ad arrivare. Così si fa strada l'ipotesi per un ritorno a gennaio nel nostro campionato e il papà del calciatore esprime la sua preferenza: "Era ancora piccolo - le sue parole a 'Centro Suono Sport' -, è stata una scelta sbagliata mandarlo in Inghilterra: dovevamo aspettare almeno 2-3 anni. Ora che sia Roma, Milano o altre città, sarò felice se lui potrà tornare in Italia. Sarei felice se andasse alla Roma".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, tra i sogni Ibrahimovic e Mertens spunta... Kean!

Calciomercato Roma, Kean al fianco di Zaniolo: operazione giovani

Kean rappresenterebbe il profilo ideale per il progetto giallorosso che vuole coniugare giovani di prospettiva con esperti: così per l'attacco, dove si cerca un calciatore con caratteristiche diverse da Dzeko e Kalinic, il nome dell'ex Juventus è tornato di attualità, dopo gli accostamenti estivi.

nella Capitale ritroverebbecon il quale è molto legato. La formula per arrivare al 19enne sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, la stessa che potrebbe ingolosire anche il Milan , al momento più propenso però ad inserire uomini di esperienza come potrebbe essere

LEGGI ANCHE ---> Dal ritorno in Serie A al ritiro: tutti gli scenari sul futuro di Ibrahimovic

Calciomercato Roma e Milan, possibile sorpresa per Kean

Ma Kean potrebbe diventare un'occasione da sfruttare anche per altri club attenti al mercato dei giovani: così nella corsa all'attaccante dell'Everton potrebbe inserirsi anche il Napoli. Gli azzurri sono attesi da una profonda rivoluzione, più in estate che a gennaio, e Kean rappresenterebbe il profilo ideale su cui investire per un progetto a lunga scadenza.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, il retroscena: offerta a Ibrahimovic. Le ULTIME di CM.IT

Calciomercato, Kean sempre più ai margini: doppia pista per il ritorno