CALCIOMERCATO INTER MILAN NAPOLI CAVANI / Cavani in Serie A "è una possibilità" come ha dichiarato il fratello-agente Walter Guglielmone in un'intervista a 'calcionapoli1926.it'. Il procuratore del Matador, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, fa chiarezza sul possibile addio già a gennaio, escludendolo ("resta sicuro") ma apre le porte ad un ritorno in Italia: "Ci sono contatti ma non posso dire nulla. Edi ha ancora almeno tre anni per giocare a grandi livelli e può giocare in qualsiasi grande squadra d'Europa".

Parole che arrivano dopo le indiscrezioni su un accordo ormai in dirittura di arrivo con i Los Angeles Galaxy, intesa sulla quale l'agente del Matador dice: "Si parla sempre, per ora non c'è nulla. Non siamo molto preoccupati per il rinnovo, sicuramente Edi avrà molte opportunità soprattutto quando sarà libero. Intendo a fine contratto".

Calciomercato Inter e Milan, Cavani per l'estate

Ritorno in Serie A quindi possibile per Edinson Cavani, ma con quale maglia? La società più recentemente accostata al Matador è stata l'Inter di Antonio Conte che necessita a gennaio però di un rinforzo in avanti.

Il nome giusto potrebbe essere quello dima non è escluso chea giugno non si possa far ingolosire dalla possibilità di acquistare a parametro zero un bomber del calibro dell'uruguaiano. Sempre a Milano, ma sponda rossonera, Cavani rappresenterebbe l'esperienza invocata dada affiancare alla linea verde voluta da

Calciomercato Napoli, di nuovo Cavani: le ultime

E tra i possibili club interessati a Cavani non può non esserci il Napoli: da almeno due stagioni, l'estate è il periodo dei sogni per gli azzurri, sogni che portano tutti o quasi al ritorno del Matador. Tra avvistamenti, indiscrezioni e suggestione popolare, il Matador ha accompagnato le ultime sessioni di calciomercato del club partenopeo. Pensare ad un suo arrivo la prossima estate a zero è ipotesi complicata: per età e costi, l'uruguaiano non è il profilo di giocatore che piace a De Laurentiis, anche se l'interesse per Ibrahimovic può far pensare ad un cambio di strategia per rialzare la squadra. Un'operazione che servirebbe anche a ridare entusiasmo ad una piazza travolta negli ultimi tempi da polemiche e risultati al di sotto delle attese.

