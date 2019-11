CALCIOMERCATO JUVE INTER REAL ULTIME ERIKSEN / Continua a tenere banco il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese non rinnoverà il contratto con il Tottenham, in scadenza il 30 giugno. L'ex Ajax potrebbe così liberarsi a parametro zero la prossima estate, con le big d'Europa che fiutano il colpo. Tra queste, non è un mistero, spiccano anche Juventus e Inter per la Serie A.

Paratici e la Juventus sono da sempre molto attenti alle occasioni in giro per l'Europa e dopo gli ingaggi di Ramsey e Rabiot vorrebbero ripetere il colpo anche con Eriksen.

L'antagonistaè a caccia di un centrocampista di spessore per Antonio, con il classe '92 che rappresenterebbe un profilo in grado di cambiare volto alla scacchiere nerazzurro in vista dell'estate 2020.

Occhio però alla concorrenza del Manchester United, ma soprattutto all’assalto del Real Madrid per Eriksen. I 'Blancos' lavorano da tempo sul giocatore e, come raccolto da Calciomercato.it, hanno deciso di imprimere l'accelerata decisiva per strappare già a gennaio l’asso degli 'Spurs' alle altre concorrenti. Florentino Perez stanzierà una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per ottenere il via libera da parte del Tottenham, mentre per Eriksen sarebbe pronto un contratto pluriennale intorno ai 10 milioni di euro. Il 27enne danese è una priorità di Zidane per la seconda parte di stagione, con l'assalto all'altro pupillo Pogba rimandato a giugno.

