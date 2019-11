CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE RONALDO / Nella sera di Ronaldo, con l'attesa risposta sul campo alle polemiche degli ultimi giorni: Harry Kane prova a rubare la scena all'attaccante della Juventus con i tre gol messi a segno nei primi 45 minuti della sfida tra l'Inghilterra e il Montenegro (all'intervallo punteggio di 5-0).

Una tripletta che si veste da messaggio di mercato verso le pretendenti del bomber delche nelle ultime settimane ha mostrato di non escludere un addio agli 'Spurs'.

LEGGI ANCHE ---> Portogallo-Lituania, Ronaldo zittisce le polemiche: subito gol!

Calciomercato Juventus, Kane è il colpo dell'estate

Della voglia dei bianconeri di mettere a segno un nuovo colpo in estate si è parlato molto: Nedved ha confermato che la società è pronta a cogliere ogni occasioni per un eventuale nuovo affare alla Ronaldo e, sebbene l'orientamento sia verso calciatori più giovani, Kane potrebbe essere una possibilità che la Juve non si vuole lasciar scappare, considerato anche che come attaccante centrale al momento c'è il solo Higuain. Un affare comunque decisamente in ottica estiva e non da mercato di gennaio, che potrebbe essere agevolato anche dalla stagione deludente del Tottenham: gli Spurs al momento sono al 14esimo posto in classifica e la zona Champions è lontana undici punti.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato, colpo Kane: la Juve addrizza le antenne

Calciomercato Juventus, dal Real allo United: che concorrenza per Kane

Certo l'occasione Kane si preannuncia ghiotta non soltanto per la Juventus: il Real Madrid ha inserito il bomber inglese tra i suoi obiettivi da tempo ormai e anche il Manchester United lo segue non da oggi. Per il 28enne, protagonista questa sera con la tripletta al Montenegro nel primo tempo, potrebbe andare in scena una vera e propria asta e a quel punto per i bianconeri non sarebbe scontato avere la meglio. Intanto Kane gioca, segna e lancia messaggi alle pretendenti....

