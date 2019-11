CALCIOMERCATO INTER MILAN CAVANI IBRAHIMOVIC/ Zlatan Ibrahimovic è uno dei nomi più caldi per la finestra di calciomercato invernale. Il centravanti svedese nella serata di ieri ha praticamente annunciato il suo addio ai Los Angeles Galaxy, infuocando di nuovo la lotta per il suo cartellino.

L'ipotesi di un ritorno in Serie A di Ibra è fra le più quotate e, sull'ex giocatore dell'Ajax, ci sono diversi club fra i quali spiccano Milan, Inter e il Bologna di Sinisa

Per rimpiazzarlo, i Los Angeles Galaxy, che hanno provato in tutti modi a trattenere l'esperto centravanti ex United, avrebbero messo nel mirino un'altra vecchia conoscenza della Serie A: Edinson Cavani. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Calciomercato Inter e Milan, i Galaxy fanno sul serio per il Matador

L'uruguaiano, arrivato al PSG dal Napoli, è in scadenza di contratto con il club parigino e, anche lui, è stato accostato ad un possibile ritorno nel campionato italiano in futuro. Ipotesi meno calda però per il Matador che sembrerebbe invece destinato agli States, dato il principio di accordo con l'Inter Miami di David Beckham. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' però, i Galaxy, che avrebbero già avviato i contatti con Cavani, vorrebbero provare il colpaccio soffiandolo alla squadra della Florida e tentando di anticipare il suo arrivo già nel mercato di gennaio.

