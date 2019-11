CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Giungono ulteriori conferme sul nuovo vice-Lukaku in casa Inter. Come riportato da 'Sport Mediaset', infatti, Olivier Giroud ha scelto i nerazzurri per rilanciarsi in vista di Euro 2020.

L'attaccante del Chelsea è in scadenza di contratto a giugno, con la dirigenza che starebbe valutando un contratto di 18 mesi a partire da gennaio.

L'ex Arsenal rappresenta il profilo ideale per l'attacco di Antonio Conte: l'allenatore è infatti alla ricerca di un centravanti fisico in grado di alternarsi con Lukaku, caratteristiche che escludono di fatto Dries Mertens, anche lui accostato ai nerazzurri nelle ultime settimane. La strada sembra dunque tracciata: il primo acquisto invernale dell'Inter potrebbe essere proprio Giroud.

