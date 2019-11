CALCIOMERCATO MANDZUKIC GIROUD IBRAHIMOVIC / Bomber di lusso con la valigia pronta. La finestra invernale del calciomercato può rappresentare una ghiotta occasione per diverse squadre per risolvere alcune falle in attacco e completare il reparto offensivo. Tanti giocatori d'esperienza ma ancora di indubbio valore cambieranno casacca a gennaio e stuzzicano la fantasia delle big d'Europa per la riapertura della campagna trasferimenti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato Clicca Qui!

Calciomercato, Ibrahimovic, Mandzukic, Giroud: che occasioni a gennaio!

Uno su tutti Zlatan Ibrahimovic, che ha chiuso la sua esperienza nella MLS statunitense terminato il contratto con i Los Angeles Galaxy. La tentazione di un ritorno in Italia per il fuoriclasse svedese non è un mistero, con un'avventura bis al Milan che è più di una suggestione. Resiste l'interesse del Napoli, così come il sogno dell'arco Sinisa Mihajlovic di portarlo al Bologna.

Ultimo in ordine di tempo le sirene tedesche che accostano 'Ibra' anche al

La squadra giallonera avrebbe messo nei radar pure Mario Mandzukic, separato in casa e destinato a salutare la Juventus a gennaio. Sul croato è risaputo il pressing del Manchester United e l'ipotesi Premier League, così come non tramonta la pista Qatar. Un altro centravanti infine che ha diverse richieste è Oliver Giroud, individuato dalla dirigenza dell'Intercome vice-Lukaku per la seconde parte di stagione. Il francese campione del mondo non è felice al Chelsea e cerca una nuova squadra che lo faccia giocare con maggiore continuità. Attenzione però alla concorrenza: società di Ligue 1, della MLS e lo stesso Borussia Dortmund sarebbero sulle tracce di Giroud.

