CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NAPOLI ALLAN / Rivoluzione Napoli tra gennaio e la prossima estate con i big azzurri destinati a fare le valigie dopo l'ammutinamento post Salisburgo e le polemiche che ne sono seguite: tra i principali candidati ad andare via c'è anche il brasiliano Allan, attualmente in via di recupero dopo l'infortunio rimediato contro l'Atalanta, e già al centro delle voci mercato lo scorso gennaio quando lo cercò con insistenza il Paris Saint-Germain. Ora l'ex Udinese è seguito da Juventus e Inter che potrebbero dar vita ad un nuovo duello di mercato.

Calciomercato Inter, offerta per Allan: i dettagli

I nerazzurri potrebbero farsi avanti proponendo agli azzurri uno tra Gagliardini, Politano e Vecino, tutti calciatori che in passato sono stati accostati anche alla società partenopea.

Un'offerta alla quale si aggiungerebbe anche un conguaglio economico per convincere il Napoli a privarsi di uno che finora è stato comunque tra i perni della squadra di Ancelotti. Una possibile proposta alla quale i bianconeri potrebbero rispondere proponendo un altro scambio: in questo caso è Demiral l'indiziato principale ad essere inserito nella trattativa.

Calciomercato Juventus, Allan dal Napoli: scambio con Demiral?

Il centrale turco, seguito anche dal Milan, con la maglia bianconera ha collezionato appena un'apparizione e potrebbe anche pensare ad un addio ai bianconeri. Demiral è arrivato a Torino la scorsa estate proveniente da Sassuolo per circa 18 milioni di euro e già durante la finestra di mercato estiva è stato al centro di numerose voci di calciomercato. L'eventuale approdo a Napoli sarebbe però più in ottica estiva, quando i partenopei potrebbero registrare la cessione di Koulibaly, uno dei pezzi pregiati della rosa di Ancelotti.

