Calciomercato Inter, Icardi nell'affare tre per uno

CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG - Il prossimo calciomercato estivo si annuncia come il più ricco di sempre. A dare il la alle danze potrebbe essere Neymar: dopo il lungo corteggiamento della scorsa estate, il Barcellona è pronto a tornare alla carica per l'attaccante brasiliano e stavolta il Paris Saint-Germain sembrerebbe disposto a cedere per una cifra vicina ai 300 milioni di euro. Per le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui! Una somma che il presidente Al-Khelaifi sarebbe pronto a reinvestire per un triplo colpo e creare un attacco stellare con cui dare l'assalto alla Champions League.

I primi 70 milioni di euro verrebbero spesi per riscattare Mauro Icardi dall'Inter , visto l'ottimo rendimento del centravanti argentino in

Oltre a Icardi, e alla conferma di Mbappé, il Psg ha in mente anche due grandi acquisti. Il primo è quello di Antoine Griezmann, attaccante francese corteggiato dai tempi dell'Atletico Madrid, che non si è ambientato bene al Barcellona e che potrebbe rientrare nello scambio con Neymar. Il secondo, invece, risponde al nome di Vinicius Junior, brasiliano classe 2000, che ha perso posizioni nelle gerarchie di Zidane al Real Madrid a favore del suo connazionale Rodrygo.