Calciomercato, il re degli assist per risollevare il Milan

CALCIOMERCATO MILAN MICHORL - La mancata convocazione per scelta tecnica contro la Juventus da parte di Pioli ha testimoniato che il rapporto tra Kessie ed il Milan è ai minimi storici. Le strade del mediano ivoriano e del club rossonero potrebbero separsi già a gennaio, con l'ex atalantino che piace a diverse squadre della Premier League inglese, ed in particolare al Wolverhampton.

In caso di cessione, ilavrebbe bisogno di reinvistere almeno una parte del ricavato su un nuovo centrocampista, che possa magari agire anche da regista visto lo scarso rendimento di. Un'idea interessante è quella che porta a Peter, 24enne austriaco che milita in patria con ilcon cui è sotto contratto fino al 2021 e che si sta mettendo in mostra a suon di assist: tra campionato e coppe sono già 13 in questa prima di stagione.

