ITALIA MALTA FEMMINILE EURO 2021 / A Castel di Sangro si è chiuso il 2019 dell’Italia femminile allenata da Milena Bertolini che vince ancora superando con un fantastico 5-0 Malta nella sesta giornata delle qualificazione agli Europei 2021. 18 punti sui 18 a disposizione per le azzurre che concludono al meglio un'annata da incorniciare passata anche dalle grandi prestazioni al Mondiale estivo. Tutto molto semplice per la truppa della Bertolini che chiude il primo tempo avanti di quattro grazie alle reti di Cernoia (doppietta), Sabatino e Giugliano. Il punto escalamativo è arrivato invece proprio negli istanti finali di gara ad opera della Greggi.

Nel mezzo l'ingenua espulsione della Giugliano.

Italia Malta femminile 5-0

Marcatori: 27′ 37′ Cernoia, 42′ Sabatino, 45′ Giugliano, 93′ Greggi.

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli (46′ Bergamaschi), Linari, Fusetti, Boattin; Rosucci, Galli (57′ Greggi), Giugliano, Cernoia; Sabatino (68′ Tarenzi), Girelli. A disp.: Aprile, Piazza, Lenzini, Merlo, Tucceri Cimini, Marinelli, Caruso, Glionna, Salvatori Rinaldi. Ct. Bertolini.

Malta (4-4-2): Xuereb J.; Farrugia S. (46′ Sciberras), Lipman, Zammit C., Flask; Borg B., Sultana (72′ Xuereb E.), Zammit B., Cuschieri (46′ Said); Theuma, Farrugia M. A disp.: Borg R., Mifsud, Carabott, Borg M., Xuereb C., Turner. Ct. Gatt.

Arbitro: Antoniou (Grecia).

Note: ammonita: Girelli (I); espulsa: Giugliano (I).