Lecce, comunicato UFFICIALE sul gol annullato a Lapadula

LECCE GOL ANNULLATO LAPADULA / Niente ricorso, ma il Lecce alza la voce e non vuole far passare inosservato il caso del gol annullato a Gianluca Lapadula nell'ultimo incontro con la Lazio che sarebbe valso il momentaneo 2-2.

Lo rende noto la società salentina, che tramite il proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato in mattinata: "L'Unione Sportiva Lecce ribadisce, con fermezza, di aver subito unin occasione della gara di campionato Lazio – Lecce disputatasi in data 10 novembre 2019. In occasione del gol del possibile 2 a 2 realizzato dal calciatore Gianluca Lapadula, dapprima convalidato dal Direttore di gara e poi annullato a seguito dell'intervento del VAR, si è verificata una evidente violazione della Regola 14, punto 2, lettera c del Regolamento del Giuoco del Calcio in base ad una presunta prassi applicativa del Protocollo VAR che ha condotto a un risultato non in linea con la predetta norma". Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il Lecce, dunque, prosegue: "Consapevole dei principi etici e giuridici dell'ordinamento sportivo che impongono il rispetto del risultato maturato sul campo di gioco e delle conseguenti insindacabili decisioni di natura tecnica adottate dagli Ufficiali di gara, L'Unione Sportiva Lecce, ritiene tuttavia più utile, in luogo di iniziative giudiziarie che oltretutto rischierebbero di arenarsi per cavilli formali, di sottoporre ufficialmente agli organi competenti, in occasione dell’incontro programmato per il giorno 19 novembre 2019 tra AIA – CAN A e le Società di Serie A, le palesi e gravi incongruenze emerse in occasione dell’episodio in oggetto".

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic alla sfida all'Inter per Mertens: casting attacco

Mondiali Under 17, il sogno dell'Italia finisce ai quarti