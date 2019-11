LIVERPOOL MANCHESTER CITY GUARDIOLA MOURINHO / È terminata i ringraziamenti ironici di Pep Guardiola agli arbitri la super sfida tra Liverpool e Manchester City vinta dai padroni di casa di Klopp.

Alcuni episodi non sono però andati giù al tecnico catalano che ha incassato anche i commenti pungenti di Josè Mourinho che a 'Sky Sports' ha detto: "La partita è stata davvero bella, tutti sappiamo quanto siano forti i Reds. Manchester è una citta troppo bella per piangere per una settimana intera per un episodio. Mi sono sempre preoccupato delle distanze tra i miei quattro difensori. Quando una squadra gioca così, con Firmino ad agire tra le linee e con Salah e Mané che tagliano alle spalle pronti a sfruttare gli errori, bisogna stare molto stretti. Ci si dovrebbe concentrare sul modo di giocare e su cosa lavorare per migliorare".