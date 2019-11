LAZIO LECCE LOTITO DAMIANI STICCHI / Scintille in tribuna e all’uscita dagli spalti. Emozioni, gol e un po’ di tensione durante Lazio-Lecce. All’Olimpico i biancocelesti vincono 4-2 sui salentini che non mollano fino all’ultimo minuto. Sul risultato di 2-1 per la formazione di Inzaghi, l’arbitro Manganiello assegna un rigore ai ragazzi di Liverani per un presunto fallo di Milinkovic-Savic su Mancosu. Babacar si incarica della battuta dal dischetto, Strakosha respinge verso Lapadula, che insacca, ma la rete viene annullata dal Var. Motivo? L’attaccante ex Genoa si muove in anticipo rispetto alla battuta del compagno di squadra, invalidando il possibile pareggio.

Un episodio che ha caratterizzato le polemiche della domenica degli addetti ai lavori e non solo. Qualche parola grossa sarebbe volata fra il presidente del Lecce, Saverioe quello della Lazio, Claudio. Un battibecco causato dalla tensione accumulata durante il match, subito risolto e chiarito tra i due: “Se c’è stata tensione all’uscita dagli spalti con Lotito? No, quelle sono cose che succedono a caldo durante la partita. Ci siamo chiariti con lui, abbiamo un ottimo rapporto”, la precisazione del patron giallorosso. In realtà, durante il secondo tempo, anche il ds laziale Iglie quello leccese, Mauro, avrebbero avuto un battibecco abbastanza acceso. Il tutto sarebbe nato sempre dopo l’assegnazione del penalty da parte di Manganiello al Lecce e sarebbe rientrato pochi istanti dopo.