JUVENTUS MATUIDI / Rischia di essere più lungo del previsto lo stop di Blaise Matuidi: il centrocampista francese è stato costretto ad uscire nel corso del secondo tempo di Juventus-Milan e ora non risponderà alla convocazione della Nazionale transalpina. Come si legge nel report diramata dalla società bianconera, l'ex Psg ha riportato una frattura della cartilagine della decima costa: questo l'esito della risonanza magnetica cui si è sottoposto il calciatore quest'oggi.

Una diagnosi che, oltre a costringere Matuidi a saltare gli impegni con la Francia, potrebbe metterlo fuori causa anche alla ripresa del campionato.

Possibile, infatti, che il francese possa non essere disponibile per la gara contro l'in programma sabato 23 novembre, mentre è da vedere il suo recupero per la sfida Champions di martedì 26 novembre contro l', gara che potrebbe garantire il primo posto matematico ai bianconeri.

